El PP entrega su documento de pacto educativo para superar "sesgos ideológicos"

La portavoz del PP en las Cortes, Mar Vaquero, junto a la portavoz sectorial, María José Ferrando, han entregado este miércoles su documento 'Pacto por los Alumnos y la Nueva Educación' con el objetivo de superar los "sesgos ideológicos" y que todos los grupos hagan aportaciones y llegar a un "máximo consenso".



En declaraciones a los medios tras recibir el documento, la presidenta de las Cortes, Violeta Barba, ha indicado que lo remitirá a los grupos parlamentarios para que, que llevó a la Cámara la consejera de Educación, Mayte Pérez, la semana pasada."Siempre decimos que, lugar donde alcanzar consensos y esta es una buena muestra de ello", ha añadido antes de decir que espera que el debate en la Comisión especial de estudio creada a tal efecto dé lugar a un "pacto estable y duradero" que quede fuera de los "vaivenes" de los partidos políticos, lo que seríaVaquero, por su parte, ha recordado que ya presentaron este documento el pasado 20 de abril ante la "demora" del Gobierno en iniciar el proceso hacia el pacto educativo y queo propuesta y cree que todos los grupos deberían hacer sus aportaciones porque la educación debe ser "un reflejo de la sociedad".Hacen esta propuesta como grupo mayoritario de la Cámara y "siempre desde la generosidad y la altura de miras", sin olvidar tampoco que, al que considera que desde Aragón se puede hacer una aportación.Ha explicado que en el documento inciden en el compromiso de toda la sociedad con la educación, en eludir cualquier tipo de sectarismo, en que esté dotada de igualdad, libertad y calidad, en que sea integral, integrada e inclusiva y en tener en cuenta las nuevas tecnologías y la ciencia.La libertad de elección, ha continuado, es algo "irrenunciable"y ha insistido en que en Aragón siempre ha habido, por lo que ha instado a que haya voluntad colectiva de entendimiento para dar cabida a todos los modelos.Según ha informado la presidenta del Parlamento aragonés, al no estar enero dentro del periodo hábil de sesiones, si no se habilita especialmente, el trabajo de esta comisión no se iniciará hasta febrero, cuando marca el reglamento.