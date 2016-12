Alcaldes del eje de la N-232 piden que el desdoblamiento comience en 2017

Alcaldes de municipios de Zaragoza y Teruel afectados por la carretera N-232 han reclamado este miércoles al presidente de Aragón, Javier Lambán, que solicite el jueves al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que se incluya en los presupuestos de 2017 el comienzo de las obras de desdoblamiento de esta vía.



El presidente se ha reunido este miércoles en Zaragoza con los primeros ediles de las localidades por las que transcurre esta carretera en un acto que ha servido para queTras esta reunión, la alcaldesa del municipio zaragozano de Fuentes de Ebro, María Pilar Palacín, ha señalado a los medios de comunicación que poseenpara que el Ministerio considere ya de una vez poner dinero en los próximos presupuestos del 2017 para empezar a ejecutar obras".Al respecto, Palacín se ha mostrado optimista por primera vez en mucho tiempo, ya que, absolutamente todos, para que el Ministerio se tome muy en serio que tiene que desdoblar la N-232".Sobre este punto, la alcaldesa ha juzgado que se trata de uny ha recordado suy que es el "único eje de todas las salidas que tiene Zaragoza que sigue sin desdoblar".Además, ha añadido que esta salida debe "dar crecimiento" y "progreso" a los municipios afectados y que está "constatado queun rasgo que, según Palacín, sucede en estas poblaciones.Así, ha solicitadoy ha asegurado que deberían tener un compromiso por parte del ministro a la hora de dedicar partidas en los presupuestos a esta intervención.y está a falta de poner dinero en los presupuestos de 2017. Cumple con absolutamente todos los requisitos para que una vía sea desdoblada. Nada se acaba si nada se empieza, por lo tanto, si no empezamos a hacer la autovía de la A-68 por el tramo de El Burgo de Ebro nunca acabaremos llegando al Mediterráneo", ha sentenciado.Sobre la posibilidad de que el ministro no acceda a estas peticiones, ha anunciado que comenzarán "a luchar" y ha señalado queque tiene el respaldo de sectores como los empresarios, los sindicatos o los propios ciudadanos.Por su parte, el portavoz de los municipios turolenses y alcalde de Monroyo, José Ramón Guarc, ha destacado la importancia dey que unir el Cantábrico con el Mediterráneo a través de la vía "puede ser muy importante para toda la zona y para todo Aragón".No obstante, ha matizado quesi no se interviene también en el posterior puerto de Querol o se encuentra la carretera deteriorada. "Tiene que entender esa carretera como algo muy importante para desarrollar el territorio y esperemos que nos haga caso y empiece a trabajar", ha aseverado.Además, ha destacado el papel de la plataforma que se ha constituido en Quinto de Ebro para solicitar el desdoblamiento, un hecho que ha valorado como "un paso más allá", puesto que "no solo son los políticos los que se juntan y trasladan esa voz, sino queAcerca de la posibilidad de crear una plataforma interautonómica de poblaciones afectadas, ha informado de que Lambán lo está planteando, aunque ha detallado que el comienzo de los trámites dependerá de la reunión de mañana con el ministro.