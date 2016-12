La convivencia de la educación pública y concertada, prioridad para el PP en Aragón

En rueda de prensa, tras afear que els y que, por tanto, no saben con qué dinero van a contar y cómo se va a poder distribuir, la diputada popular ha insistido en que en su grupo tienen "muy claras" cuáles son las prioridades.En este sentido, ha pedidoporque, "quimeras", ni "cosas incumplibles", como cree que ocurrió con las cuentas de 2016.El principio y fin último de la política educativa, a su juicio, ha de ser "proporcionar lo mejor a los alumnos" y, para ello, ha planteado tres ejes:. Así, ha exigido al Ejecutivo que, como la libertad de enseñanza y la libertad de elección de los padres de cara a elegir el modelo educativo que quieren para sus hijos. Por ello, segúnque hacen "peligrar" este modelo.Ha recordado que hasta ahoray que esta última garantiza la libertad de elección y aporta una serie de infraestructuras, personal y medios que no podría ofrecer la administración educativa. La prioridad, ha subrayado, es la pública, pero sin perder de vista que forma parte de una red y sin atacar a la concertada, y ha lamentado que vengan "nuevos políticos" a "criminalizar" y crear nuevos enfrentamientos.Por otro lado, ha indicado que para tener "la mejor educación posible" hay queDel mismo modo, ha reclamado un, que en 2016 "desde luego" no se ha dado, y que se doten adecuadamente en el marco delque en la práctica es "un plan fantasma".Además, Ferrando ha manifestado que l, pero sin necesidad de "infraestructuras palacio". Ha denunciado que no conocen hasta ahora el plan de infraestructuras educativas después de que fuera anunciado el pasado mes de febrero y que lo que se construye se está haciendo "a salto de mata".A este respecto, ha insistido en la, así como obras en colegios como los deque no cumplen con los requisitos exigidos.Por otro lado,en 40 centroseducativo.Ha pedido también, que sufre un "vaivén continuo" de interinos y ha anunciado que mañana traerán a la presidenta de la Cámara su propuesta de Pacto por el Alumno y la Nueva Educación.Por su parte, el diputado del PP Fernando Galve ha instado al Gobierno aragonés a cumplir con lo prometido y anunciado en materia cultural porque hasta ahora no ha cumplido "absolutamente nada".