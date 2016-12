Pablo Echenique justifica sus críticas a Errejón

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, se ha visto obligado este lunes a justificar a través de las redes sociales los comentarios vertidos este domingo sobre la actitud de su compañero de partido Íñigo Errejón.



Tras asegurar durante una comparecencia en Zaragoza que el entorno del número dos del partido, Íñigo Errejón, no hace "bien" al proyecto unitario de la formación morada criticando las decisiones tomadas de "forma democrática" por los órganos del partido, Echenenique ha publicado este lunes unaen la que asegura sentirse "muy cerca" de muchos de los planteamientos estratégicos de Íñigo Errejón.Pablo Echenique participó este fin de semana en una campaña que ponía en cuestión la actitud de su compañero de partido a través de las redes sociales bajo la etiqueta, pero en su carta rechaza que se tratase de un ataque.Insiste, de todas formas, el líder del partido en Aragón,en que la destitución de José Manuel López como portavoz de Podemos en la Asamblea se produjo como consecuencia de unaEchenique explica en su carta que las portadas relacionadas con la división en el seno de Podemosy deslegitiman los órganos y procesos de Podemos, por lo que pide aque no entre en estas dinámicas.y, por eso, cuando una familia/corriente empieza a poner sus (legítimos) intereses por delante de la legitimidad de los procesos democráticos y de las decisiones de las direcciones elegidas por la gente, tengo la obligación de decirlo"."En todo caso y si he ofendido a algún compañero o compañera, no tengo ningún problema en pedirle disculpas y mandarle un abrazo fuerte", concluye el secretario de Organización.