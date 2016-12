¿Cuáles son los juguetes más difíciles de encontrar?

Tras varias semanas en las que los centros comerciales han abierto sus puertas durante todos los días de la semana y los aragoneses han salido a la calle en busca del juguete perfecto, no es de extrañar que algunos estén casi agotados en determinadas tiendas especializadas. Según detallan desde Juguettos, hay cinco artículos imposibles de encontrar en sus tiendas, tanto físicas como 'online'. El autobús de la patrulla canina es uno de ellos. Esta novedad de la ya emblemática serie de televisión entre los más pequeños tampoco es fácil de encontrar en el Toys'r us, aunque todavía se puede adquirir en algunos establecimientos de Aragón.



Otro de los juguetes que lleva semanas casi sin existencias son los huevosEste artículo, dirigido a niños y niñas de entre 4 y 7 años, ha causado tal furor que es muy difícil encontrarlo en los establecimiento físicos. De este modo, la opción más segura para lograrlo es buscar en las tiendas 'online'. El problema es que algunas de las que lo comercializan, como(75 euros)Eltampoco es fácil de encontrar. Juguettos, Carrefour y Toys'r us lo tienen agotado temporalmente, mientras que aún está disponible en unas pocas tiendas de la comunidad. Es un clásico que determinados productos de Playmobil se agoten para estas fechas y este ha sido el año del furgón policial, que viene con luces y sonido, para hacerlo más real. Está dirigido a niños de 4 a 10 años..Desde Juguettos también detallan que se les han agotadoinspirados en la serie de televisión argentina del mismo nombre, que está producida en colaboración con Disney Channel. La muñeca de, de la película 'Trolls' tampoco está disponible en los almacenes de esta tienda y dudan de si finalmente podrán volverla a sacar a la venta antes de que los Reyes Magos terminen sus compras.Toys'r us recuerda que esta Navidad también están siendo muy demandados los productos de 'Star Wars' como el Halcón Milanario de Lego, el reloj de Yo-kai y el cinturón de entrenador Pokemon. Entre los más tradicionales destacan la autocaravana de Barbie, el parque de atracciones de Pinypon y el juego de mesa Cluedo.A pesar del desabastecimiento que se produce en estas fechas en algunos establecimientos de Aragón . “Hay algunos juguetes que están siendo muy demandados y, por lo tanto, en algún momento, es complicado encontrarlos en la tienda, pero eso no quiere decir que ya no vuelvan a estar hasta después de Reyes o que no se puedan comprar en la página web”, detallan desde El Corte Inglés.Desde Toys'r us también destacan la posibilidad de la compra por internet, ya que "la tienda 'online' se abastece de los productos de todas las tiendas de España, lo que implica quey comprarlo ahí, siempre que haya existencias en otros centros".