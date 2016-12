En busca de 'amor del bueno' no solo en Navidad

El realizador y fotógrafo Lorenzo Izquierdo ha llevado a cabo la segunda edición del ‘Antivillancico’, un proyecto musical que nació el pasado año como "una felicitación navideña diferente" en la que el mensaje era algo distinto al habitual por estas fechas. "Quería recordar a la gente que hay que darse amor los 365 días del año, no solo en Navidad", explica.





Con ese objetivo y a ritmo del estribillo "No me enseñes Instagram, mejor invítame a cenar; no me mandes un Whatsapp llámame esta Navidad", y con más de medio centenar de personas vestidas de negro con una pajarita amarilla, Izquierdo colgaba hace apenas una semana el vídeo a su



En esta ocasión, y tras el éxito de la primera edición del ‘Antivillancico’ -con la que hizo una crítica de algunos los excesos típicos de las celebraciones navideñas y superó las 50.000 reproducciones-, ha querido incidir en el abuso en cuanto a la utilización de las redes sociales para comunicarnos en la actualidad, "algo que cada día se nota más, sobre todo en los más jóvenes", asevera.



En su opinión, no es tanto una crítica sino un análisis de un fenómeno del que cada vez somos más conscientes. "En este vídeo hay dos mensajes: por un lado, hay que darse amor todos los días, no solo en Navidad; y por otro, este amor debe ser del bueno, cara a cara y sincero”, concluye el realizador.



Por supuesto, en el vídeo no faltan las referencias al fenómeno ‘Youtuber’, a los ‘selfies’, a la fiebre Pokemon y a las felicitaciones multitudinarias y despersonalizadas que corren por la red. "Al final el mensaje que quería transmitir es que tenemos que tener cuidado con las redes, para que no nos atrapen", bromea Izquierdo.



Además, y tras la buena acogida de la primera entrega, el realizador ha querido contar con las personas que se pusieron en contacto con él para colaborar en el proyecto. "Publiqué una convocatoria abierta a todo el mundo y recibí más de 120 solicitudes. Al final contamos con unas 70 personas de todas las edades, desde los 2 años hasta los 60", concluye Izquierdo.



El rodaje, que se desarrolló a finales de noviembre en el local zaragozano de 'Enigma Foto', constó de dos días de grabación y de varias horas de montaje, edición y composición musical. Además, su dueña María José González no dudó en colgarse la pajarita amarilla y aprenderse el estribillo. "Me parece muy divertido hacer cosas distintas sobre todo con un mensaje tan importante como el de tratarnos más de tú a tú. Las redes están muy bien pero que el trato de persona a persona es mucho más interesante", opina.



Un vídeo internacional

A pesar de que la gran mayoría de los participantes son aragoneses, el ‘Antivillancico’ cuenta con felicitaciones en alemán, italiano y ruso de la mano de varios participantes. Entre ellos se encuentran Jorge Buil y su familia, formada por su mujer, Marta, y su hija de tres años, Candela. "Yo no soy mucho de estas cosas y al principio nos daba un poco de vergüenza pero fue una experiencia muy divertida y era por una buena causa. La que mejor se lo paso la pequeña", afirma.



Otro de los participantes, que en esta ocasión repite experiencia en el rodaje del ‘Antivillancico’, es Nacho Hernández, voz del grupo Vip (Versiones Inolvidables de Pop) y uno de los protagonistas del Musical de Sabina. "Cuando me lo contó Lorenzo me pareció una idea muy atractiva porque es algo que todos pensamos pero al final nos dejamos llevar por lo que es comercial. Creo que es un mensaje muy bonito", asegura.