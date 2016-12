Antonio Buil: "Estar con personas necesitadas de compañía nutre el afecto del ser humano"

El actor nacido en Barbastro Antonio Buil vive en Suiza desde hace más de dos décadas, donde ha triunfado en teatro, televisión y cine. Aunque nacido en Barbastro, Buil se siente muy vinculado a la localidad oscense de Cofita, donde se crió.



Por sus trabajos en la gran pantalla ganó dos(los Óscar suizos) a mejor actor protagonista poren 2010; y mejor actor de reparto poren 2013.El intérprete aragonés recuerda que antespero cuando faltó mi padre dejó de ser lo mismo. Después estuve yendo unos cinco años mas a nuestra casa dehasta que mi madre entró en una residencia de ancianos enAlli continué acudiendo a pasar la Nochebuena con ella hasta que falleció", cuenta.Buil también hace memoria de una vez que le tocó actuar el 24 con la obra de teatro 'Pedro y el capitán' y"Otro año también hice un monólogo de Darío Fo, La historia del tigre' para personas sin familia ni domicilio fijo. La soledad en este país es una lacra real"."Este año creo que es el único en el que tengo ganas de estar solo y darme un tiempo de reflexión frente al mar. pero aun no lo he decidido, Sé queComo estoy separado, hacemos unas Navidades sí y unas no, eso depende de si no trabajo en esas fechas", cuenta.Entre los recuerdos navideños del actor se cuelan el "cardo con bacalao que mi madre preparaba, la nostalgia de los turrones, los pastillos de calabaza del panadero de Estadilla, las almendras garrapiñadas que hacía mi madre...", y en el presente confiesa que buscade la familia que me es cercana, ese algo que nutre el afecto del ser humano"