Turrón "del bando"

En Aragón, la elaboración y consumo de turrones y dulces artesanos es una tradición de origen árabe y medieval que encuentra en el guirlache su máximo exponente, pero no el único. En tierras aragonesas se fabrican turrones como el de Zaragoza, que elabora la pastelería Fantoba en la capital aragonesa, y que es similar al dulce llamado pan de Cadiz; el turrón negro, como el de las pastelerías Manuel Segura ; o el praline de almendra de Chocolates Capricho, que recupera una variedad introducida por el maestro chocolatero

En la actualidad estos productos, además de la calidad de su sabor, cuentan con todo tipo de garantías alimentarias, perolas condiciones en que se elaboraban llegaron a ser motivo de preocupación municipal, tal y como detalla el bando publicado el 17 de noviembre de 1923 por el entonces alcaldeque conserva el Archivo Municipal de Zaragoza. Fabiani, preocupado por la salud pública de los zaragozanos ante la proximidad de las fiestas navideñas,dictó una serie de reglas que marcaban a partir de entonces la elaboración de turrones y mazapanes.El documento alude alen el que se detallaban las materias alimenticias permitidas en la elaboración de turrones. El texto mencionaba entre sus puntos que “en el etiquetado del turrón, se debe hacer constar las denominaciones, expresando de manera clara su condición y todos sus componentes.y no se permite la adición de sustancias antisépticas ni conservadoras”.Respecto a los mazapanes, se describen como “y 'mazapán de yemas', el producto anterior con yema de huevo, admitiéndose la adición de otras substancias aunque sean alimenticias, materias colorantes que sustituyan a la yema de huevo”.Alude, además, a la composición de las mermeladas como “las preparaciones obtenidas por mezcla de pulpas de frutas frescas con azúcar, de suerte que la proporción de fruta no sea inferior a 45 por 100.que contribuyan a la vistosidad del preparado, tales como el agar gelatina y la adición de más de un 8 por 100 de zumo de manzanas,Finalmente, el bando advierte de la obligatoriedad de cumplir con las disposiciones señalando queque no se atengan a las mismas aplicando las sanciones que la ley ordena”, según rezaba la ordenanza municipal que también se publicó en la edición de HERALDO del día 18 de noviembre de 1923.El turrón y los mazapanes son una de nuestras predilecciones en la recta final del año. En los hogares españolessegún un estudio de Kantar Worldpanel. Cada vez se adelanta más el consumo de este tipo de productos y los comercios empiezan a venderlos incluso desde el mes de octubre.De hecho, el pasado añoY además nos lo comemos antes de fecha. Según el informe citado, solo en 1 de cada 3 hogares en los que se compran dulces navideños se guardan hasta que llegan las fiestas.