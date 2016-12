La DGA cambiará la constructora del Cuarte III, pero admite que no estará terminado en 2017

Ya no hay lugar a dudas ni posibilidad de que el colegio Cuarte III vaya a finalizarse para el año que viene. El Gobierno de Aragón anunció ayer que las obras no llegarán a tiempo, ya que ha decidido rescindir el contrato con la constructora Sacyr, a la que acusa de incumplir los plazos y a la que pedirá una indemnización por daños y perjuicios.



Un informe elaborado en elconcluye que desde el verano no se había realizado "trabajo alguno en el ámbito de la segunda fase de la obra (es decir, en el aulario de primaria que debía inaugurarse en septiembre de 2017) ni acudían operarios, lo que permite considerar razonablemente que". Este estudio admite que, desde octubre, los trabajos se han ceñido a los flecos aún pendientes del edificio de infantil, ya en marcha, y que de todo lo pendiente, sin que se hubieran comenzado el aulario de primaria y la sala de usos múltiples., que presentó un proyecto con un(IVA incluido), un 10% por debajo del presupuesto de licitación.(15 menos de lo que establecía el proyecto) y pretendía tener todo el colegio entero, con el aulario de primaria, el gimnasio y la biblioteca, en 585 días, lo que suponía una reducción de 75 respecto al periodo de licitación.Tras la, se procederá a sacar próximamente la licitación del resto de obra. Según explicó ayer el, de esta manera se garantizará a los alumnos de 3º de infantil y a los de primaria que ya cursan sus estudios en el Cuarte III continuar las clases en el propio centro, en los espacios que iban a ir dedicados a biblioteca y a otros usos, sin tener que derivarlos a otros o tener que recurrir a aulas prefabricadas. Pero, un perjuicio que no solo notarán en ese colegio, sino en los demás de Cuarte de Huerva. "Es uno de los perjuicios que le exigiremos a la empresa –declaró ayer Faci–; que", que tendrán que mantenerse en elal no poder ofrecer clases de todos los cursos de primaria en el Cuarte III.

Una animada comparecencia

Felipe Faci compartió esta noticia durante su comparecencia en la, a petición del PP, que le requería una explicación sobre su plan de infraestructuras. Un plan que la portavoz popular de Educación,, calificó de "casi ya fantasma" y de "carta a los Reyes Magos por su escaso realismo". Ferrando denunció que, a pesar de ser anunciado ya en septiembre de 2015, aún no se haya presentado, amparándose en la. El número dos de Educación le respondió que "independientemente de que no haya una seguridad presupuestaria que permita hacer un plan a cuatro años",, por ejemplo, en la zona sur de Zaragoza. Y puso como ejemplo la ampliación delo la redacción de los proyectos delo el. También informó de que está construyéndose la segunda fase (y proyectándose la tercera) dely anunció el próximo inicio de las obras en losLas explicaciones no convencieron a la oposición, ya que tantocriticaron que no existiera un plan de infraestructuras educativas como tal, solo una relación de propuestas aislada, lo que(C’s) tildó dey la aragonesista María Herrero de "maquillaje e ilusionismo". También la podemista Erika Sanz se quejó de que los nuevos centros "no parecen una prioridad para el gobierno" e instó al Departamento a hacer oficial su planPor su parte,opinó que, "aunque no se puede hacer todo en un año, es mejor tener un proyecto a no tenerlo directamente" ydijo que su gestión no es una carta a los Reyes Magos "porque lo que ya se está haciendo no se puede volver a pedir".