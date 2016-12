El secretario de Podemos Aragón, Pablo Echenique, cree que el presidente aragonés, Javier Lambán, estará intentando "encajar" en el borrador de presupuestos las cinco medidas propuestas por la formación morada que, de aceptarse, conllevarán la abstención de la formación en la votación de las cuentas.



Echenique ha dicho a los medios de comunicación que Lambán todavía no le ha contestado sobre estaspara medidas de fomento de empleo de los 200 millones de más con los que contará Aragón para inversión pública el próximo año.Podemos, ha dicho Echenique, las ha diseñado para que sean "encajables" en los presupuestos, además de ser "muy necesarias", porque avanzan en el problema del empleo desde áreas como la dependencia, la pobreza energética o la educación pública.Después de que en 2016 se haya puesto el foco en la emergencia social, que para Echenique no obstante "aún no está mitigada", hay que seguir trabajando en la creación de empleo, ha concluido.