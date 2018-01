Según el mérito que cada uno quiera atribuirle. Además, a mí no me gusta ponerme medallas. Me gusta hacer, caminar, aunque sea ayudado por mis muletas.Todo este camino lo he plasmado en el libro ‘Yo, discapacitado’. Las experiencias que he acumulado en mis 31 años de vida.Gracias por lo de chaval. Puede ser que se tienda a recapitular a determinada edad. Yo he hecho el libro porque me nacía, porque sentía la necesidad de escribirlo.Así es. Y así lo hice.Ni más ni menos. Tener una discapacidad no es sinónimo de ser diferente. Esa la síntesis del libro que ayer presenté en la Facultad de Derecho de Zaragoza. Aunque haya gente que destaca nuestras limitaciones, yo proclamo nuestra capacidad.Un médico traumatólogo y una economista zaragozana tuvieron un hijo al que pusieron por nombre Alfredo. Ese soy yo. Nací con la espina bífida. A las pocas horas de ver la luz, ya estaba en el quirófano para extirparme el bulto de mielomeningocele. Por ese problema, carezco de sensibilidad de rodilla para abajo.Y de la rodilla a la cintura tengo la sensibilidad limitada... Afortunadamente, desde el primer momento, mis padres me hicieron ver que la vida hay que tomarla con la mayor normalidad posible.La mía siempre ha sido un refugio con libertad, y esa libertad me ha ayudado a desarrollarme.De maravilla. Fui al colegio Montearagón. Recuerdo que llevaba una válvula en la cabeza para curar la hidrocefalia. Era una especie de botón. Mis amigos se entretenían en subir y bajar el botón. Me hicieron 30 intervenciones quirúrgicas.Puntos y más puntos. Con esos puntos, el Zaragoza estaría en la Champions... (sonríe). Acabé el cole, fui a la universidad. Saqué el carnet de conducir. Me licencié en Derecho y cumplí el sueño de licenciarme en Periodismo.Qué preguntas tiene usted... ¡Me apasiona! Los veranos de practicas en HERALDO fueron lo mejor de mi vida. Guardo recuerdos preciosos y algún compañero y amigo que no olvidaré jamás. Desde 2011 trabajo en la Fundación DKV Integralia.Son pequeños relatos que le contaba a mi compañera Nuria Val en Periodismo. Estos relatos son los capítulos. Hablo de mi visión de los medios de comunicación. También, de viajes de placer por el extranjero. Y de viajes de menos placer en el transporte público zaragozano...Gracias. Sí, fue muy bonita. Porque si nos ponemos a borrar...De eso iba la entrevista. Si quieren, también pueden seguirme en el blog que hago con mi novia Angels. Se llama ‘conviviendoconlaespinabifida.es’.Por supuesto, luchando sin cesar.