El Pacto por la Ciencia reunirá a figuras como López Otín, Elías Campo o Mateo Valero

El Pacto por la Ciencia conseguido en Aragón quiere tener unos padrinos de excepción y candidatos no le van a faltar: son muchos los aragoneses (o adoptados como tales en los institutos de investigación de la comunidad) que han creado escuela dentro y fuera de nuestras fronteras. Ahora, el Gobierno de Aragón quiere conseguir que la rúbrica del documento, el 21 de diciembre, logre visibilidad y, de paso, sirva para reconocer e impulsar el talento de la tierra. Por eso, se está preparando una larga, pero selecta, lista de invitados.

Si no surgen inconvenientes, se espera que asistan. Ellos son solo tres de los aragoneses que han llegado a lo más alto en la carrera investigadora, y por eso se quiere contar con su presencia. También se ha cursado invitación a otros primeros espadas, que, aunque su nombre no ha trascendido. El investigador de origen altoaragonés Elías Campo recibió hace unos días uno de los galardones de los prestigiosos, en concreto el que se concede a la Investigación Médica de excelencia. Nacido en Boltaña. El director de Investigación e Innovación en el. Precisamente, otro altoaragonés nacido en Sabiñánigo que ahora. Este científico, que fue y este año recibió el, es otro de los grandes exponentes de esta tierra. Nacido en Alfamén (Zaragoza), es el (BSC), algo así como el gran cerebro nacional de la investigación, y una eminencia mundial. Se le considera el, una disciplina que construye y trabaja con ordenadores de alto rendimiento, piedra angular de la nueva sociedad. Hace unos meses, sumó a su larga lista de premios uno más, el, el. Es el primer europeo que lo recibe.

¿Qué se espera del Pacto?

La redacción del Pacto por la Ciencia que ahora por fin se hará realidad en Aragón se sustenta sobre cuatro compromisos: con la sociedad y la comunidad científica, de estabilidad financiera, de planificación y de convergencia con la Unión Europea. Además de especificar una dedicación mínima del 1,3% del PIB a investigación a corto plazo –"para alcanzar a medio plazo la media europea", reza el texto–, también precisa la necesidad de transparencia a la hora de desarrollar los presupuestos. El aumento de inversión, que se subraya que ha sido "insuficiente" hasta ahora en el sector, se justifica con los beneficios que trae a la sociedad.



No obstante, sigue siendo un documento de mínimos si se compara con lo conseguido en otros países. Los investigadores son, en general, críticos. Insisten en que dar pasos desde Aragón es positivo, pero que debe acompañarse de un gran pacto nacional con una financiación adecuada y muchas menos trabas para la contratación de investigadores que se quieren captar.