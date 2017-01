Los defensores de la jornada continua cargan contra la nueva orden por su "rigidez"

Los cambios que el Departamento de Educación introducirá en la próxima orden de tiempos escolares (es decir, la que regula el cambio de los colegios a concentrar su horario lectivo por las mañanas) son "insuficientes", tanto para los sindicatos del ramo como para los maestros y las familias que defienden el modelo.



STEA ya valoró esta semana que los avances son pocos, y CSIF, CC. OO. y UGT se suman a esta valoración. Tras la experiencia del curso pasado, cuando se ofreció por primera vez a los colegios flexibilizar sus horarios, las organizaciones que defienden esta vía insistieron en que. Por ejemplo, que no se aplicara un periodo de carencia de dos años (los centros en los que se vota la propuesta y no sale adelante deben esperar dos años a retomar el asunto), que se modificara el porcentaje necesario en(debe haber un 55% de votos a favor) o que los votos que no se llegaban a presentar no sumasen a la opción del ‘no’.Ninguno de estos puntos se ha conseguido, al menos en el borrador actual. Sí que, por fin,, se permite el doble voto de las familias monoparentales y los resultados de los comicios en los centros rurales agrupados (CRAs) se valorarán como unidad, no por localidades. En algunos de estos sí que se relaja, además, el periodo de carencia. Otros avances tienen más que ver con aclarar o corregir ciertos artículos de la orden.Según estos sindicatos, Educación se excusa en que hasta final de este curso no se habrá podido evaluar el cambio pedagógico y organizativo de los 79 centros aragoneses provocado por la norma de tiempos escolares y hasta entonces. Fuentes oficiales del Departamento añaden que las valoraciones oportunas se harán cuando se publique la normativa. La única opción para negociar algo más sería que el borrador se llevase a la mesa sectorial.

El debate sigue abierto

Desde la Plataforma, que tiene más de 5.700 miembros en Facebook, tienen conocimiento de estos avances por lo que han dado a conocer los sindicatos. Aunque la orden no se ha publicado sí que lamentan sobre todo el periodo de carencia y que haya que conseguir el"Es injusto que centros en los que se sacó un 54% de votos a favor, y faltan 3 o 6 votos, no puedan participar este curso", explican. Además, consideran que el porcentaje "justo" sería un 51%.