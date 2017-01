Los 11 'pueblos bonitos' de Aragón exigen a la DGA una mejora de sus infraestructuras

"Venimos aquí a hablar delque padecemos y que nos impide acoger a todos los turistas, de lao de laabiertas todos los días del año, entre otras cuestiones", apostilló el alcalde de Alquézar, José Mariano Alternir.Según explicó, el incremento de los visitantes registrado en todas las localidades aragonesas pertenecientes al ‘club’ ha sido tal que algunos no saben cómo gestionar el éxito. "Desde enero de 2015, cuando fuimos incluidos en la lista,, y si no contamos con el apoyo del Gobierno de Aragón y de las diputaciones provinciales en estos momentos, lo tenemos complicado", continuó.María José Navarro, alcaldesa de Sos del Rey Católico, fue más allá y explicó que loscon los que cuentan los municipiospara conservar y mantener todo su patrimonio. "Queremos cumplir con las condiciones de excelencia que los visitantes esperan encontrar en nuestros municipios y, para ello, es importantísima la colaboración institucional", manifestó.Soro mantuvo, en cambio, que la DGA se limitará, por el momento, a "formalizar" su apoyo a través de. "Queremos elaborar folletos informativos destinados a oficinas de turismo, fomentar la construcción de páginas web, aumentar la presencia en las ferias turísticas y apoyar los viajes que realicen los periodistas para familiarizarse con nuestro territorio", detalló. No obstante, precisó que estas actuaciones se realizarán "cuando haya presupuesto" y que,

Aragón, segunda de la lista

Aragón es, después de Castilla La–Mancha , la comunidad autónoma con mayor(11 de los 44 totales), creada por la Asociación del mismo nombre para promocionar zonas rurales y pequeños municipios.’La cifra se debe, según opinó el presidente de la organización, Francisco Mestre, a latras la emigración rural de los años 60, al buen trato recibido por parte de los habitantes que ocuparon sus calles posteriormente, "que decidieron mantener las localidades tal y como se habían quedado", y a la popularidad "cada vez mayor" del turismo de interior.