El sector cultural de Aragón incrementa los empleos un 63% en dos años

Como el resto de sectores económicos, la cultura también comienza a resurgir. Según los datos publicados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en solo dos años, este sector ha creado un 63% más de empleos, pasando de los 9.200 que registraba en 2013 a los 15.000, que hubo de media en 2015. Todo un hito que se ha producido, entre otras razones, por la ligera mejora de la situación económica. “La gente tiene algunos ingresos más, por lo que va perdiendo el miedo a gastar”, recalca Jesús Marco, presidente de la Academia del Cine Aragonés (ACA).





Asimismo, lamenta el gran número de fotógrafos ilegales que existen y la falta de medidas para controlarlo por parte de la Administración. “Si hubiera algún tipo de colegiación en la que se exigiera la titulación se podrían solucionar parte de nuestros problemas”, sostiene. De hecho, recalca que es la propia Administración la que favorece esos trabajos ilegales: “Desde hace cinco años aproximadamente, las fotografías del carné de conducir las realizan los centros de reconocimiento médico con una 'webcam', mientras que en Francia es obligatorio que las haga un fotógrafo profesional”, critica.



Por su parte, las Artes Escénicas es otra de las ramas que también mejora ligeramente. En estos dos últimos años se han registrado un centenar de empresas más. De hecho, la presidenta de la Asociación de empresas de artes escénicas (ARES), María López, ya destacó el pasado año, que se incrementó en más de 600.000 euros, o lo que es lo mismo, un 30% adicional.



Las compañías dedicadas a las actividades en bibliotecas, archivos y museos también han experimentado un ligero crecimiento en estos años. Estos datos no son de extrañar si tenemos en cuenta que cada vez se realizan más actividades, especialmente educativas, en estos espacios. “

De hecho, prueba de esta mejora en las relaciones con la Administración es que el proyecto de la 'Film Commission' aragonesa está bastante avanzado. “El Gobierno de Aragón ha mostrado un gran interés porque finalmente sea una realidad y nosotros les estamos apoyando en todas las cuestiones que nos necesitan”, especifica. Esta institución conllevará a un aumento de los proyectos audiovisuales que se realicen en la comunidad, “ya que va a facilitar toda la tramitación necesaria para rodar en Aragón: permisos, recomendación de localizaciones...”.



Además, la llegada de nuevos rodajes también repercutirá en la contratación de más empleados en el sector, un mayor gasto en las localidades elegidas (hoteles o albergues, restaurantes, bares...) y una mayor promoción indirecta cuándo se emitan las películas, videoclip o publicidades. Por ejemplo, los lugares de España en los que se ha rodado 'Juego de Tronos' se han convertido en un foco de atracción turística.

Los libros y el comercio se mantienen A pesar del crecimiento de muchas áreas, otras se mantienen casi sin variaciones como le ocurre al comercio cultural y al sector del libro. Ambos han perdido alguna empresa durante los dos últimos años, pero por el contrario, las librerías están aguantando el tirón gracias al aumento de las ventas. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que cada aragonés gastó 43,69 euros el pasado año en libros, una cifra que supone un incremento del 4,5% con respecto a 2014. “La principal razón es la compra de los libros de texto, ya que al implantar la Lomce en más cursos educativos, muchos padres han tenido o han decidido adquirir los nuevos libros”, especifica Eva Cosculluela, presidenta de la Asociación de Librerías de Zaragoza.

También ha afectado el aumento de las ventas de libros de texto. Tal y como se puede comprobar en los informes del Instituto Nacional de Estadística, a 1 de enero de 2016, había registradas, al menos, unas 170 empresas más en este sector que dos años atrás. De hecho, su sector es uno en los que más ha crecido el número de compañías dadas de alta, pasando de 268 (a 1 de enero de 2014) a las 310 que se registraban dos años más tarde.