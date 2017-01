El alquiler, la alternativa forzosa de cada vez más aragoneses

Eugenia Rubio, zaragozana de 35 años, no dudó en decir ‘no’ a una hipoteca cuando, hace siete años, dejó la casa de sus padres para vivir con su marido, explica. El sentimiento de libertad que le proporciona vivir en alquiler es el principal motivo de esta decisión.

"Ni siquiera sabemos el número de hijos que vamos a tener", precisa.Según datos del Instituto Nacional de Estadística,En cambio, según la tercera edición del estudio sociológico ‘Los españoles y su relación con la vivienda en 2015’, elaborado por el portal Fotocasa,, y el 56% de los que viven en alquiler afirma que tiene intención de comprar una en los próximos cinco años.Como Nieves Trujillo, zaragozana de 33 años, que dice sentirse"Ahora, te exigen sumar una cuantía mínima al mes para que te presten el dinero, y mi marido no tiene un empleo fijo", comenta, al tiempo que lamenta su situación. "Pagamos 450 euros mensuales para acabar no teniendo nada, y es desesperante, porque no voy a poder dejarle a mi hijo un hogar en el futuro".A pesar de la dinámica de disminución,, como Ibercaja . Alfonso Gracia, responsable de financiación a particulares de la entidad, mantiene que ", y los ingresos mínimos exigidos "son de 600 euros mensuales".

Se desploma el precio de los alquileres

La disminución en el número de viviendas hipotecadas coincide con unaque, según desvelan los últimos datos de Fotocasa,es, además, la Comunidad Autónoma que ha experimentado unJosé Ángel Goyeneche, propietario de la inmobiliaria Landa y tesorero del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI), explica queUna disminución, apostilla, que en la Comunidad ha sido más pronunciada debido a la "organización de laen 2008, queque en el resto de España".La bajada del precio se ha producido tanto en hipotecas como en alquileres, pero según mantiene, "los aragoneses, sobre todo los jóvenes, se decantan más por el arrendamiento porquey, actualmente,cerca delEsta dinámica muestra el inicio deen todo el país que muchos expertos vinculan a un cambio de mentalidad. Sin embargo, María Victoria Sanagustín, profesora de Sociología de la Universidad de Zaragoza , opina que, "que todavía se ceba con los ciudadanos". Los factores que explican este proceso, según detalla, sonDesde que comenzó la crisis económica, precisa Bienvenido Subero, doctor en Economía de la Universidad de Zaragoza,, ya que los préstamos bancarios para comprar una propiedad pasaron de cubrir el 100% de su valor a financiar, en la mayoría de los casos, un 60% o un 70%". Así, los ciudadanos poco ahorradores, "tienen más complicada la operación; algo que hace 10 años no ocurría".

Un país lleno de hipotecas

La facilidad a la hora de conceder hipotecas en los años previos a 2008 y la tradicional mentalidad de propietarios de los españoles son, quizá, los dos factores que sitúan acomo el, según refleja un estudio de Eurostat que analiza la situación de 31 países y que otorga loss aLa clasificación de los países en función del número de viviendas alquiladas está encabezada por, mientras queocupa elSanagustín considera que la diferencia de España con el resto del continente se debe a que, pero en el nuestro todavía falta mucho para que se genere dicho cambio"., continúa, "pueden provocar una ligera variación de tendencia, como el Plan Estatal de Vivienda 2013-2016 vigente, que otorga préstamos blandos a arrendadores privados". Pero son actuaciones que, "que no se producirá hasta que la intervención no sea radical", concluye.