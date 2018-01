Calvera niega opacidad en su gestión y responsabilidades en la crisis de la CAI

Luis Calvera, director general de Caja Inmaculada entre 2001 y 2005, se quedó ayer solo en la defensa transparente y no opaca de su gestión al frente de la caja de ahorros aragonesa.



El exdirectivo, que acudió acompañado por su abogado a l a cuarta sesión de la comisión de investigación de la CAI que se sigue en las Cortes de Aragón , no solo rechazó de plano las opiniones vertidas en días anteriores por otros intervinientes ( que le han culpado a él y al también exdirector Tomás García Montes de la debacle de la caja, por sus actuaciones y decisiones en la participada CAI Inmuebles) , sino que negó tajantemente ser corresponsable del hundimiento de la entidad. "A mi jubilación –en septiembre de 2005–, la CAI estaba muy bien y no tenía riesgos. Hasta 2004 no hubo mala gestión, los datos lo avalan", dijo, echando mano de cifras económico-financieras de esa época e informes de auditorías.Incluso, Calvera aseguró que en ese año 2005, en la caja saltaron las alarmas y se empezó a pensar que se estaba creando una burbuja inmobiliaria. Se refirió a unareunión de directivos en la que se decidió que los préstamos a CAI Inmuebles y sus participadas no podían superar el 10% del volumen crediticio que la caja destinaba, en conjunto, al sector inmobiliario. Posteriormente, explicó Calvera, en junio, él y un grupo de ejecutivos de la CAI elaboraron un informe que fue dado a conocer al consejo de administración y poco después, se expuso ante otro grupo más numeroso, en el que además de responsables de la entidad hubo promotores y clientes de la entidad que operaban en ese sector.Antonio Hernández Borja y Juan Antonio García Toledo, los dos directores adjuntos de la caja que intervinieron ante la comisión de investigación después de Calvera, aseguraron no recordar ni los mencionados informes ni las reuniones.

Rechaza "exceso de autoridad"

Calvera negó, por último, haber abusado de su autoridad y gestionar de manera opaca la entidad y sus empresas participadas. Aseguró que él fue un "ejecutor" de los acuerdos que se adoptaron en el comité ejecutivo y en los distintos consejos de administración y que informó puntualmente y con profusión de las inversiones y de la actividad inmobiliaria de la caja tanto a los miembros de estos órganos de dirección como a los de la comisión de control. Calvera remitió reiteradamente a las actas de los consejos para comprobar sus palabras: "No tienen excusa –dijo- Tuvieron toda la información. Y si no era suficiente, ¿por qué no lo dijeron entonces, por qué han esperado diez o doce años para quejarse?". "Engañar no se engañó a nadie –insistió Calvera–. Los miembros del consejo de administración y del comité de inversiones no eran ignorantes. Había gente muy preparada".