La crisis ha acabado con el 38% de las empresas de construcción en Aragón

Jesús09/12/12 00:00

¿Y que esperaban estas empresas, TODAS estas empresas? ¿sobrevivir? ¿crecer y progresar, TODAS?. Vamos hombre, 9.000 empresas para una población de 1.350.000 habitantes...a empresa por 150 habitantes. Y es que, como dice Astro#1, cualquiera se compraba una llana, un saco cemento, una gaveta y arreando. Una cosa llevaba a la otra, Construcciones La Puñalada, te la metía cruzada, y como había, que parecía que aquello no se iba acabar, uno las ponía previo paso por el Banco Te Vas a Enterar Tu Mañana...y hale, ya está liada. Fue chulo, mientras duró. Pero duró poco y no volverá. Madre mia, a constructora por cada 150 habitantes...como no vamos a estar jodidos, lo sorprendente e insólito, es que no nos hayamos extinguido todavía.