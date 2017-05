Un derbi en busca de la regularidad

Dominicos y Maristas, este sábado, 4 de febrero, a las 19.30, en Salduba. Llega el derbi zaragozano de Primera Nacional. Los dos conjuntos de mayor nivel de la capital aragonesa, una vez desaparecido el BM Aragón, se cruzan en la tercera jornada de la segunda vuelta del grupo C en un duelo que se antoja igualado primero porque así lo dictan la situación de ambos en la tabla y la trayectoria a lo largo de la temporada, y segundo porque tradicionalmente ocurre que en este tipo de encuentros las fuerzas tienden a igualarse. Más allá de los dos puntos de la victoria, hay mucho más en juego.

El Dominicos será el local y el que se presenta en un momento más complicado. Acumula cuatro derrotas consecutivas, su peor racha del curso, y todavía no sabe lo que es ganar en 2017. El parón invernal no le sentó bien y el fin de semana pasada cayó en casa del Bidasoa de Irún (31-25), un contrincante que solo había ganado hasta entonces un encuentro, si bien es cierto que siete días antes había logrado un empate en su visita al Maristas. Antes, los de la plaza de San Francisco habían llegado a mantenerse seis jornadas consecutivas sin caer sumando once puntos entre las fechas 8 y 13 del calendario.

Enfrente, el Maristas ha conseguido marcadores más benignos en sus últimos careos. Su tarjeta desde la reanudación de la competición es de un triunfo de prestigio con el Trapagarán (27-25), el empate in extremis con el Bidasoa de Irún (26-26) y la derrota con el Ereintza, segundo clasificado, por 32-22, por una diferencia que supuso un castigo excesivo a tenor de lo visto en la pista.

La diferencia en la tabla entre los dos contendientes del sábado es de tres puntos. El Dominicos marcha 12º y el Maristas, quinto. Para ambos, el objetivo primero de la temporada era la salvación, algo que, con casi toda la segunda vuelta por delante, parece difícil que no ocurra una vez que los puestos de descenso quedan a diez puntos de los blanquinegros, que ostentan este curso la condición de recién ascendidos tras su paso en la campaña anterior por la Segunda Nacional. Maristas, por su parte, vive su segunda temporada consecutiva en la tercera categoría del balonmano español, aunque, eso sí, en la anterior militó en el grupo D.

Ambos presentan una tarjeta muy similar en cuanto al balance entre ataque y defensa. El Dominicos ha marcado 469 goles y recibido 459, mientras que el Maristas ha festejado y sufrido el mismo número de tantos, 463. En las filas de los que actuarán como locales sus principales amenazas son Daniel Galiana (70) y Carlos Embid (61), mientras que en los visitantes los que han visto puerta con mayor asiduidad son Pol Rododera (62) y Javier Farreres (61).

El precedente de la primera vuelta se resolvió con triunfo para los de morado por solo un gol (27-26). Ambos llegaron al partido con dos puntos sumados y éste resultó intenso e igualado. Hubo alternativas y los locales llegaron a mandar hasta por cinco goles en la primera parte, mientras que los visitantes se colocaron por delante en la segunda. Al final, el portero Jesús González resultó decisivo para que el Maristas llegase con cierta tranquilidad a las últimas acciones.

Difícil compromiso para el Caja Rural de Teruel BM Mora

El tercer conjunto aragonés de la categoría, el Caja Rural de Teruel BM Mora, que milita en el grupo E, tiene un díficil compromiso también este sábado en su pabellón contra el Elche (19.00). Los turolenses, que en las dos últimas jornadas han conseguido una victoria y un empate contra rivales directos que le han valido para salir de los últimos puestos y romper su racha de diez derrotas consecutivas, se enfrentan al segundo clasificado.